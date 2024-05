Berliner Straße in St. Tönis Was der neue Spielplatz bietet

Die fünfjährige Marieke aus der Kita Panama hangelt sich geschickt an den Sprossen der nagelneuen Calisthenics-Anlage auf dem Spielplatz an der Berliner Straße in St. Tönis entlang. Auch die anderen Panama-Vorschulkinder, die zur offiziellen Eröffnung des komplett erneuerten großen Spielplatzes gekommen sind, probieren alles ausgiebig und mit glänzenden Augen aus. 90.000 Euro wurden in das Areal investiert, 49.100 Euro kamen aus dem Landesförderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“, die Stadt Tönisvorst steuerte also einen Eigenanteil von 40.900 Euro bei – und der städtische Bauhof übernahm die notwendigen Arbeiten. „Nur so war das möglich“, sagt Birgit Lufen, stellvertretende Abteilungsleiterin des städtischen Planungsamtes. Vor wenigen Tagen war die TÜV-Abnahme der Geräte, nun ist die Anlage von jedermann nutzbar.