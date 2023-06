Nach Diebstahl der Papiere Keine spontane Hilfe der Führerscheinstelle

Zunächst verlief alles reibungslos. Am Montagmorgen suchte der Tönisvorster den Bürgerservice seiner Heimatstadt auf, um sich Ersatzpapiere, beispielsweise den Personalausweis ausfertigen zu lassen. Auch hier sei alles vorbildhaft gelaufen, berichtet Kasper, der sich eigens einen Tag frei genommen hatte, um alles erledigen zu können. Er sprach vor Ort vor und erhielt, ohne einen zuvor ausgemachten Termin, unbürokratisch Hilfe. Freundliche Mitarbeiter nahmen sich seiner an und fertigten das Ersatzdokument direkt zum Mitnehmen an. Ebenso reibungslos lief es bei der Krankenkasse und der Simkarte für ein neues Smartphone. Seine Frau, die hinsichtlich des Fahrzeugscheines beim Straßenverkehrsamt in Kempen unterwegs war, konnte ebenfalls berichten, dass alles problemlos vonstatten ging.