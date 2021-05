Neuer Laden in der Fußgängerzone : Orientalisches Geschäft eröffnet in St. Tönis

Waled Shekh Hasan (li.) eröffnet in St. Tönis den „Klar Markt“. Sein Cousin Shiar Shikh wird dort ebenfalls arbeiten. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Waled Shekh Hasan ist der neue Pächter an der Hochstraße 27 in St. Tönis. Für den 27-jährigen gebürtigen Syrer ist es der erste eigene Laden. Am Dienstag, 25. Mai, soll Eröffnung sein.