Ukraine-Hilfe von Action Medeor Entsetzen über Angriff auf Kinderkrankenhaus in Kiew

Es war am Montag, 8. Juli, einer der massivsten russischen landesweiten Angriffe seit Jahresbeginn in der Ukraine. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland aus unterschiedlichen Richtungen mindestens 38 verschiedene Raketen ab, auch die besonders schnellen und berüchtigten Kinschal. Unter anderem wurde ein Kinderkrankenhaus in Kiew massiv getroffen, in dem die krankesten Kinder der Ukraine behandelt und während des Angriffs operiert wurden. Zahlreiche Eltern mit ihren kleinen Krebspatienten flüchteten ins Freie. Medizinisches Personal versuchte, Chemotherapien in Parks und auf der Straße fortzuführen. Mehr als 30 Tote und über 130 Verletzte sind nach den jüngsten Angriffen zu beklagen.