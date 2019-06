Tönisvorst : Wechsel im Vorstand ist perfekt

Auf der Mitgliederversammlung wurde jetzt für April 2020 ein Wechsel im Vorstand angekündigt (v.l.n.r.): Vorstand Christoph Bonsmann, Präsident Siegfried Thomaßen, Vorstandssprecher Bernd Pastors und und dessen zukünftiger Nachfolger Sid Johann Peruvemba. Foto: Norbert Prümen (nop)

Vorst Der 63-jährige Bernd Pastors hört zum 1. April bei Action Medeor auf. Dann wird Sid Johann Peruvemba von Malteser International sein Nachfolger als Vorstandssprecher. Die Mitglieder wurden über weitere Änderungen informiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Präsident Siegfried Thomaßen hatte leichtes Spiel. Zu allen Berichten gab es keine Fragen oder Diskussionen, alle anstehenden Wahlen wurden einstimmig absolviert. Trotzdem war diese Mitgliederversammlung von Action Medeor anders als in den Vorjahren: Das lag natürlich an der Ankündigung, dass Vorstandssprecher Bernd Pastors nach 34 Jahren aufhört und zum 31. März in den Vorruhestand geht. Am Donnerstag wurde deshalb bereits sein Nachfolger präsentiert: Es ist der 53-jährige Kölner Volkswirt Sid Johann Peruvemba, zurzeit noch stellvertretender Generalsekretär von Malteser International.

Auch wenn die Personalie besondere Aufmerksamkeit fand, gab es auf der Mitgliederversammlung Informationen über weitere Neuerungen. Konkret sichtbar ist die Kernsanierung des Altbaus der Tönisvorster Zentrale. Insgesamt werden 1,8 Millionen Euro in den Ausbau investiert. Vorstandsmitglied Christoph Bonsmann berichtete den Mitgliedern, dass die Bauarbeiten dazu in vollem Gange seien. Die Arbeiten sollen im November abgeschlossen sein, so dass die neuen Räume ab Dezember genutzt werden können.

info Der Neue ab 2020: Sid Johann Peruvemba Geboren 1966 in Köln, verheiratet, eine Tochter, Studium der Volkswirtschaftslehre in Köln, seit 1990 bei Malteser Hilfsdienst und Malteser International.

Eine wichtige strategische Entscheidung ist auch der Plan, die Medikamentenhilfe künftig auf Medizintechnik auszuweiten. Damit reagiert Action Medeor auf vielfach geäußerte Wünsche von Kunden in aller Welt. So wurde mit Mitteln der Staatskanzlei NRW ein digitales Röntgenlabor für 300.000 Euro nach Idlib in Syrien geliefert.

Die Vision von Action Medeor, kein Mensch solle an vermeidbaren Krankheiten leiden, haben alle Mitarbeiter im Blick. Trotzdem ist auch das „alltägliche Geschäft“ der Medikamentenhilfe schwieriger geworden. Die Gewalt auf der Welt hat vielfach zugenommen, die Bürokratie hat zugenommen. Die Projekte von Action Medeor, etwa für den Jemen, für Benim und den Nordirak, werden größer und komplexer. 321 Tonnen Medikamente wurden im Lager in Vorst gepackt und 16.669 Hilfspakete in alle Welt versandt. Mehr als 1,3 Millionen Menschen in 82 Ländern konnte dadurch direkt geholfen werden. Das Spendenaufkommen ist mit 8,1 Millionen Euro in etwa konstant geblieben.