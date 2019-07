St. Tönis : Vorstand von „St. Tönis erleben“ offiziell im Amt

St. Tönis (RP) Die Eintragung des neuen Namen ‚St. Tönis erleben e.V.‘ (vormals Werbering St. Tönis e.V.) sowie des neuen Vorstandsteams ist nun formell im Vereinsregister eingetragen.

Der Name wurde von Bürgern, Mitglieder und dem Vorstand ausgewählt. Das neue Vorstandsteam freut sich über diesen offenen und fröhlichen Namen, denn er repräsentiert sehr schön die vielen Angebote des Vereins. Mit den etablierten Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Weiße Nacht, Stadtfest, Lichternacht und bald auch wieder Weihnachtsmarkt geht es um das Ziel, gemeinsam etwas zu erleben und die Stadt attraktiv und liebenswert mitzugestalten, so der neue Vorstand. Ebenso führen die Dekorationen von Blumenampeln, über Sonnenstühle bis zu Weihnachtsbeleuchtung und Tannenbäumen zu einem besonderen Erlebnis in der Stadt. Dies alles ist natürlich mit viel ehrenamtlicher Arbeit verbunden und deshalb sucht der Verein Helfer, die hier und da, nach ihren Fähigkeiten und ihrem zeitlichen Einsatzmöglichkeiten mit anpacken können. Wer Lust und Spaß hat, sich ‚Mit uns. Mit Euch. Mittendrin‘ zu engagieren, kann sich gerne melden unter info@st-toenis-erleben.de. Dabei sollte man angeben, in welchem Bereich man unterstützen möchte. Die Aufgaben reichen von Hilfe bei Festen, wie Wertmarkenverkauf, Tannenbaumaufbau bis hin zu Marketing, wie Social Media. Interessenten können auch nur angeben, dass sie mitwirken möchten. Das neue Vorstandsteam würde dann die Personen bei konkreten Aufgaben anfragen, ob hieran Interesse besteht.