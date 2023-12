Werbegemeinschaft Vorst aktiv Weihnachtliches Warm-up auf dem Markt

„Mit großer Vorfreude sehen wir wieder einer tollen Veranstaltung entgegen. Mittlerweile hat sich unser Warm-up fest in Vorst etabliert”, sagt Tobias Hannappel, Vorstandsvorsitzender der Werbegemeinschaft Vorst aktiv. „Wir freuen uns, dass wir wieder unsere Freunde der freiwilligen Feuerwehr für die musikalische Untermalung gewinnen konnten. Und neu ist in diesem Jahr erstmals der parallel stattfindende Weihnachtsbaumverkauf durch die St. Sebastianer Schützenbruderschaft”, so Hannappel weiter. Die Schützen verkaufen die Weihnachtsbäume am 9. und 16. Dezember von 15 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz. Ein Teil des Erlöses kommt Vorster Jugendeinrichtungen zugute.