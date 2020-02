Kostenpflichtiger Inhalt: Geplanter Kita-Neubau in Vorst : Kindergarten oder Umgehungsstraße?

Auf diesem Grundstück an der Oedter Straße/Dückershof soll das neue Gebäude für die Kita St. Godehard entstehen. RP-Foto: Senf. Foto: Emily Senf

Vorst An der Oedter Straße in Vorst soll eine neue Kindertagesstätte entstehen. Nun könnte ein alter Regionalplan dem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung machen: Er sieht an dieser Stelle eine Umgehungsstraße vor.