Vor dem Karnevalsumzug in Vorst „Schilderwust“ sorgt für Verwirrung

So wenden sich immer wieder Anwohner mit Fragen an die KG, jüngst wurde bei Facebook darüber diskutiert, warum etwa am Samstag, 3. Februar, Halteverbote bereits ab 11 Uhr gelten, wo der Zug doch erst um 14.11 Uhr startet. „Wir fahren die Strecke mit dem Ordnungsamt mehrfach ab, um bei falsch parkendenden Fahrzeugen vor Zugbeginn eine Halterabfrage zu machen, damit umgeparkt werden kann“, erläutert Hartwig im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir wollen so wenige wie möglich abschleppen lassen.“ Bei allem sei ein zeitlicher Puffer eingebaut, damit es nicht am Ende eng werde.