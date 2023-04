Schulprojekt Waldjugendspiele Spielerisch den Wald kennenlernen

„Welche Gruppe möchte als erste an den Start gehen?“ Kaum hat Marco Müller die Frage gestellt, schnellen 25 Hände in die Höhe. Nicht nur der Forstbetriebsbeamte von Wald und Holz NRW muss lachen, auch Alexandra Ix, die begleitende Lehrerin der Klasse 3a der GGS Corneliusfeld aus St. Tönis sowie FSJler Tom Püttbach schmunzeln. Die Begeisterung steht allen Drittklässlern, die sich auf dem Parkplatz vor der Rottheide in Vorst eingefunden haben, ins Gesicht geschrieben.