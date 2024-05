Heimat- und Schützenfest 2024 in Vorst Tränen der Rührung beim Vorster Schützenfest

Was man gerne macht, macht man ja bekanntlich auch gut. Und Frank I. Moos wollte schon lange Schützenkönig werden. Beim diesjährigen Schützen- und Heimatfest in Vorst ist ihm die Begeisterung anzumerken. Emotionale Momente gab es am Samstagabend. Während es draußen regnete, flossen auf der Bühne der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft von 1444 Tränen: Königin Steffi war sichtlich gerührt.