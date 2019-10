Premiere bei Kolpingsfamilie Vorst : Haus Donk wird zur Theaterhochburg

Vorst Eine viel beachtete Premiere feierte die Laienspielgruppe „Salz und Pfeffer“ der Kolpingsfamilie Vorst am Samstagabend. „Ehrensache“ heißt die Komödie, die auch in St. Tönis und Anrath gezeigt wird.

„Im schönsten Dorf am Niederrhein, nennen wir es Vorst, steht das Haus Donk“, führt Christoph Zeletzki, Souffleur bei „Salz und Pfeffer“ nach der Begrüßung die Premierengäste in die Handlung von „Ehrensache“ ein. Wie immer hat die Laienspielgruppe ihr Stück nach Vorst verlegt und mit vielen Anspielungen aus der Region und den unvermeidlichen Seitenhieben auf St. Tönis versehen. Die St. Töniser im Publikum nehmen es recht gelassen hin und amüsieren sich wie die anderen 250 Premierengäste.

In der Komödie „Ehrensache“ geht es um Baronin Barbara von Donk, eine ehrgeizige Anwältin, die Corine Brötz großartig spielt. Sie erbt das Haus Donk und muss dort, so der letzte Wille ihres Großvaters, mindestens ein Jahr lang leben und arbeiten. Zur Seite stehen ihr bei diesem Unterfangen Butler Joachim, den Heinz-Josef Köhler gewohnt gekonnt und humorvoll darstellt, Köchin Louise, die Ingrid Kox mit viel Tatkraft ausstattet, und Großmutter Magdalena, für die Anne Germes sehr lange sehr still sitzen muss. Oma Magdalena ist nämlich verstorben, ein großes Porträt ziert den Raum. Tatsächlich erwacht dieses Porträt immer mal wieder zum Leben, denn Magdalena kann mit Barbara sprechen.