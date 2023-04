Produkte aus der Region Was der Nabu-Shop anbieten kann

Der Saft, den Udo Beine gerade in sein Glas gießt, hat eine goldene Farbe und einen aromatischen Geruch. So gut wie der Apfelsaft aussieht, so lecker schmeckt er auch – und das ohne irgendwelche Zusatzstoffe oder Zuckerzugaben. „Unser naturtrüber Apfelsaft ist nach wie vor unser wichtigstes Produkt im Verkaufssortiment“, bemerkt Beine. Der Vorster ist nicht nur Nabu-Mitglied und Naturtrainer, sondern auch Geschäftsführer der Nabu-Athene GmbH.