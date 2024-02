Projekt in Vorst Mehrfamilienhäuser an der Giesenstraße geplant

Doch bevor der Bau starten kann, muss die Firma Elektro Baumanns mit ihren insgesamt 18 Mitarbeitern selbst ein neues Zuhause finden, das zudem deutlich größer sein sollte, da der Betrieb an der Giesenstraße inzwischen deutlich zu klein und in die Jahre gekommen sei, so Menzel. „Da die Firma in Vorst gegründet wurde und ich in Vorst geboren bin, wäre es schön, wenn sich auch das neue Grundstück wieder in Vorst befände“, sagt Gottfried Menzel. Vielversprechende Gespräche seien bereits geführt worden, die Stadt Tönisvorst sei bei der Grundstückssuche behilflich, so Menzel. Denn auch der Stadt sei an „städtischer Nachverdichtung“, also Wohnraum in Zentrumsnähe, gelegen, wie der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt. Zudem helfe man Tönisvorster Firmen, die gern im Stadtgebiet bleiben möchten, bei der Suche nach neuen Grundstücken, vermittle Gespräche mit potenziellen Eigentümern.