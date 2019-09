Konzert : Gospel trifft Schlager

Vorst Die Chöre „Spirit and Soul“ der evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst und der Chor Cäcilia 1888 aus Stenden luden zu einem umjubelten Konzert in die Vorster Lutherkirche ein.

Etwa 20 Frauen und sechs Männer, alle in Schwarz gekleidet, aber mit farbigen Tüchern und Krawatten um den Hals, stehen im Altarraum und singen, während Chorleiter Zedamanis die Stücke am Keyboard begleitet. Das zweistündige Konzert beginnt mit christlichen Liedern wie „Freedom is coming“, „Order my steps“, einem kraftvollen „You raise me up“, bei dem besonders die Männerstimmen gut zur Geltung kommen, und dem sehr beschwingten „God’s been so good to me“. Leonard Cohens „Halleluja“ bildet den gelungenen Abschluss dieser Reihe.