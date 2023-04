Schutzpatron der Pfarre Vorst feiert das Patronatsfest für den Heiligen Godehard

Am Mittwoch, 3. Mai, folgt um 15 Uhr eine heilige Messe mit Spendung der Krankensalbung. Im Anschluss sind alle zu Kaffee und Kuchen im Haus Vorst eingeladen. Anmeldung nimmt das Pfarrbüro unter der Telefonnummer 02156 978 570 entgegen. Am Donnerstag, 4. Mai, wird um 11 Uhr ein Kleinkindergottesdienst von der Kita St. Godehard gestaltet. Am Freitag, 5. Mai, wird um 15.30 Uhr ein Wortgottesdienst mit Reliquien-Segnung im Seniorenhaus Kandergarten angeboten. Am Sonntag, 7. Mai, beginnt der Tag um 7.30 Uhr mit einem Pilgerfrühstück im Haus Vorst (Anmeldung bitte bis zum 3. Mai im Pfarrbüro unter 02156 978570 oder per E-Mail an office@godehard-vorst.de). Nach dem Frühstück findet um 8.30 Uhr eine Festmesse in der Pfarrkirche am Markt statt.