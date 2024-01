Paul-Schneider-Haus in Vorst Erste Tauschbörse für Kinder und Jugendliche

„Was der eine nicht mehr braucht, hat der andere vielleicht schon lange gesucht. Wir bringen sie zusammen“, sagt Yvonne Houf. Die Diplom-Sozialpädagogin, die für die Kinder- und Jugendarbeit im evangelischen Jugendzentrum Evve in Süchteln zuständig ist, hatte im vorigen Jahr die Idee zu einer solchen Tauschbörse. Der Hintergrund: Das Evve ist ein „faires“ Jugendhaus. Das bedeutet nicht nur, dass fair gehandelte Produkte verwendet werden. Nachhaltigkeit an sich wird ebenso großgeschrieben, und dazu gehört auch, nicht alles neu zu kaufen, sondern, wenn es passt, auch mal auf Gebrauchtes zurückzugreifen. So kam die Idee einer Tauschbörse auf.