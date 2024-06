Unterstützung seit einem Jahrzehnt Wie die Wirtschaft Action Medeor aus Vorst unterstützt

Ihr gehören rund 30 Unternehmen aus der Region an, die soziale Verantwortung übernehmen wollen und daher das Hilfswerk Action Medeor in Tönisvorst regelmäßig unterstützen. 2014 wurde die Initiative gegründet, zum Jubiläum kamen rund 50 Personen in der Villa V in Viersen zusammen – darunter mit dem Süßwarenhersteller Mars und dem Bestattungsunternehmen Loschelders auch zwei neue Mitglieder.