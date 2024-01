Preisverleihung in Vorst Godehardpreis 2024 geht an Dreigestirn

Bereits seit dem Jahr 2000 wird von der Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst in der Gemeinde St. Godehard in Vorst der Godehardpreis verliehen. Mit diesem werden Menschen ausgezeichnet, die sich ehrenamtlich und vor allem eher außerhalb des Rampenlichts einsetzen, um im christlichen Geiste für Mitmenschen da zu sein. In diesem Jahr zeichneten die Verantwortlichen nun gleich drei sehr engagierte Gemeindemitglieder aus. Die allerdings waren überrascht, als ihre Namen aufgerufen wurden. Wieder einmal hatte die Geheimhaltung bis zum letzten Moment geklappt. Martin Dahmen, Georg Mauer und Bernd Mertens durften sich so zu ihrer eigenen Überraschung über den Preis freuen. Sie wurden stellvertretend für die Arbeit des gesamten Kirchenvorstandes (KV) geehrt.