Mundart in Tönisvorst Vorster Heimatheft erstmals mit Übersetzung

Ein Thema treibt wohl einen jeden Heimatverein um, so auch in Vorst: Heimatliches Platt zu lernen lohnt sich aber, denn am 5. Dezember geht die Veranstaltung „En Mönke voll Platt“ im Gemeindezentrum Haus Vorst über die Bühne, wie im Heimatheft verkündet wird.