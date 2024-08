Erfolgreiches Gestüt aus Vorst Vorster Pony gewinnt Gold, Silber und Bronze bei Europameisterschaft

Wieder einmal hat ein Pony des Gestüts Bönniger in der Schmitzheide in Vorst bei einer Pony-Europameisterschaft die Richter überzeugt. Dabei hat der siebenjährige Hengst Dacapo B NRW sogar richtig abgeräumt: Bei der sogenannten Ponyeuro in Oplglabbeek in Belgien holte der Fuchs mit seiner Reiterin Hanna Sofie Clauberg Mannschaftsgold, Bronze im Einzel und die Silbermedaille in der Kür. Damit wächst die Erfolgsbilanz seines Vorster Züchters Ludwig Stassen: 74 Medaillen bei Europameisterschaften für seine Ponys; von 25 geförderten Reiterinnen sind 17 Europameisterinnen geworden.