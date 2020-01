Grundsteinlegung an der Kuhstraße : Mehr Wohnraum im Vorster Ortskern

Grundsteinlegung an der Kuhstraße

Martin Kleinheyer (v. l.), Luise Fruhen, Michael Aach, Thomas Goßen, Martin Dahmen, Günter Werner und Andreas Coenen bei der symbolischen Grundsteinlegung. Der Stein wird später im Eingangsbereich am Fahrstuhl eingebracht. Foto: Wolfgang Kaiser

Vorst Bis zum Frühjahr 2021 sollen an der Kuhstraße in Vorst 21 Wohnungen und ein Pfarrbüro gebaut werden. Gestern lud die Bauherrengemeinschaft aus GWG Kreis Viersen und Pfarre St. Godehard zur Grundsteinlegung ein.

Von einem „harmonischen Ensemble“, zu dem sich Neubau und Bestand vereinen werden, sprach Architekt Martin Kleinheyer bei der Grundsteinlegung zu einem ungewöhnlichen Bauvorhaben. Erstmals haben die katholische Kirchengemeinde St. Godehard Vorst und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen (GWG) ein gemeinsames Bauprojekt gewagt: Bis zum Frühjahr 2021 sollen auf dem Kirchengelände an der Kuhstraße 21 Wohnungen errichtet werden.

17 der 21 Wohnungen sind Zwei-Zimmer-Wohnungen, die die große Nachfrage an Ein- und Zwei-Personen-Haushalten auffangen sollen. 16 davon sind barrierefrei, eine Wohnung ist geeignet zur uneingeschränkten Nutzung mit dem Rollstuhl. Neun der Wohnungen sind zudem öffentlich gefördert und für Mieter mit Wohnberechtigungsschein gedacht. Das ehemalige Pfarrhaus, das in den Neubau integriert wird, wird so umgebaut, dass vier große Drei-Zimmer-Wohnungen darin Platz finden.