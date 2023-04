Vorster Bilderrätsel Ein Suchspiel zum Osterfest

Eier im Garten oder im Haus verstecken gehört für viele zu Ostern einfach dazu. Für denjenigen, der die Eier versteckt hat, ist das Ganze aber weniger spannend. Daher schicken wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf die Suche. Gesucht werden allerdings keine bunt bemalten Ostereier, sondern die Orte, die die Bilder auf dieser Seite zeigen. So viel sei verraten: Sie befinden sich alle im Zentrum von Vorst. Wir haben neun Details, die mehr oder weniger leicht zu entdecken sind, fotografiert – und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich jetzt auf die Suche danach begeben. Wer die Herausforderung sucht, ignoriert am besten die nebenstehende Karte. Wer es etwas einfacher haben möchte oder nicht mehr weiterkommt, kann diese zu Hilfe nehmen. Dort sind die Orte markiert, an denen die Fotos entstanden sind. Eine Auflösung anhand der Zahlen unter den Bildern finden Sie im Infokasten rechts. Und nun: Viel Spaß und Erfolg bei der Suche!