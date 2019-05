Vorst : Vorst bekommt neue Kita-Plätze

Vorst Das städtische Familienzentrum „Drei-Käse-Hoch“ bekommt einen weiteren Gruppenraum. Auch die Kirche plant einen Neubau für mehr Kindergartenplätze in Vorst.

Bevor Politiker und Bürgermeister Thomas Goßen sich zur Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses zusammenfanden, besuchten sie das städtische Familienzentrum „Drei-Käse-Hoch“ an der Brucknerstraße. Dort will der Investor, von dem die Stadt das Gebäude gepachtet hat, in einem 86 Quadratmeter großen Anbau einen neuen Mehrzweckraum schaffen. Der bisherige Mehrzweckraum soll dann zu einem weiteren Gruppenraum umgestaltet werden.

Das Gebäude, in dem der katholische Kindergarten St. Godehard untergebracht ist, bietet sich hingegen nicht für einen Anbau an. Die Horizonte GmbH, Träger der katholischen Kindertagesstätten in Tönisvorst, plant vielmehr einen Neubau an der Oedter Straße. Im Ausschuss legt Fachbereichsleiter Lars Schaath einen Entwurf vor. Demnach sollen in dem ebenerdigen Gebäude fünf Gruppenräume entstehen. „Und in den Plänen ist noch eine Ausbaureserve für einen späteren Anbau vorgesehen“, weiß Schaath.