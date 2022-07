Bauarbeiten haben begonnen : Vorst bekommt eine neue Abwasserleitung

Vorst Die Bauarbeiten des Niersverbandes bringen die Sperrung des Fuß- und Radweges zwischen Clörather Mühle und Rader Weg mit sich. 2500 Meter Druckleitung sollen verlegt werden.

Die Leitung habe eine große Bedeutung für die Abwasserentsorgung der angeschlossenen Ortschaft Vorst, so Margit Heinz vom Niersverband. Die Abwasserleitung ist 1962 in Betrieb gegangen und weist aufgrund des hohen Alters und der starken Auslastung mittlerweile so viele Schäden auf, dass sie erneuert werden muss. „Mit der Erneuerung ist auch zukünftig die Abwasserentsorgung von Vorst gesichert“, sagt Margit Heinz.