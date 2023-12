Heimatverein Vorst Beim „Mönke voll Platt“ ging es adventlich zu

Auf den mit grünen Tischdecken, Tannengrün und roten Kerzen geschmückten Tischen im großen Saal von Haus Vorst stehen verlockend aussehende Teller voller Spritzgebäck und Püfferkes. Wobei der größte Teil hausgebacken ist, denn Marlies Köhler hat sich wieder einmal in die Küche gestellt, um das leckere Naschwerk zu backen, das eine feste Tradition beim „Mönke voll Platt“ ist. „Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr am Nikolausabend alle da seid. Bei all dem Ursel, den es derzeit gibt, wollen wir ein paar Stunden lustig sein. Bei noch so schlechten Zeiten sollte man sich die Freude nicht verkneifen, der Ursel kommt morgen eh wieder“, sagte Heinz-Josef Köhler.