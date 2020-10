Versuchte Tötung : Messerangriff in Vorst: Angreifer schweigt zur Tat

Messerangriff in Vorst: Angreifer schweigt zur Tat

An dem Garagenhof sind am Montag noch Mullbinden zu sehen. Foto: Norbert Prümen

Vorst Ein 57-jähriger Vorster hatte am Samstag auf offener Straße einen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Bislang schweigt der Mann zu den Vorwürfen. Dem 67-jährigen Opfer geht es besser.

Zwei Tage nach der Messerattacke auf einen 67-Jährigen im Tönisvorster Stadtteil Vorst geht es dem Verletzten besser. Er sei weiterhin im Krankenhaus und soll bald intensiv zu dem Vorfall befragt werden, sagte Staatsanwältin Angela Ruberg von der zuständigen Staatsanwaltschaft Krefeld auf Anfrage. Der mutmaßliche Angreifer – ein 57-jähriger Nachbar – sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft und hat sich nach Angaben der Staatsanwältin bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Der 57-Jährige soll seinen Nachbarn am Samstag gegen 19 Uhr plötzlich angegriffen und ihn mit Messerstichen schwer verletzt haben. Nach Informationen unserer Redaktion ereignete sich die Tat in einem Garagenhof in der Nähe der Süchtelner Straße nahe der Volksbank. Angaben zum Motiv machte Ruberg nicht: „Es gibt Mutmaßungen, die nun im Verlauf der Ermittlungen geklärt werden müssen.“ Ein Messer sei als mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt worden. Worum es sich dabei genau handelt, konnte Ruberg nicht sagen.