NEW-Arschbombenstadtmeisterschaft : Von Wasserspritzern und Pythagoras

Wer die erste Vorrunde der Arschbombenmeisterschaft in Tönisvorst verpasst hat, der kann am kommenden Samstag, 5. Oktober, 15 Uhr, an einer weiteren Vorrunde im Hallenbad am Ransberg in Dülken teilnehmen. Mitmachen kann jeder, der schwimmen kann. Im H2Oh St. Tönis gibt es am 12. Oktober, 15 bis 17 Uhr, mit einem Spielenachmittag, bei dem man mit Aquaballs über's Wasser laufen kann, ein weiteres Event.