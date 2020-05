Stadtkulturbund Tönisvorst : Vorläufiges Programm der Spielzeit 2020/21

Tönisvorst Für die Spielzeit 2020/21 hat der Stadtkulturbund einen vorläufigen Kalender veröffentlicht. Darin sind wieder sechs Abonnement-Veranstaltungen im Forum Corneliusfeld, Cornelius­straße 25 in St. Tönis, vorgesehen sowie elf Termine im Sonderprogramm.

Die Abo-Reihe beginnt am Sonntag, 25. Oktober, mit dem Schauspiel „Gott“ von Ferdinand von Schirach. Es folgt die Komödie „Nein zum Geld“ am Mittwoch, 25. November. Das festliche Neujahrskonzert mit den Covestro-Symphonikern aus Krefeld und Solisten ist für Samstag, 2. Januar 2021, angesetzt. Die Dramödie „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ist am Donnerstag, 28. Januar 2021, zu sehen und das Schauspiel „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt am Samstag, 27. Februar 2021. Letzter Abo-Termin ist die Komödie „Drei Männer und ein Baby“ am Freitag, 7. Mai. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr.

Das Sonderprogramm beginnt mit dem Sommerkabarett im Haus Vorst am Freitag, 14. August, 20 Uhr. Bernd Stelter zeigt am Samstag, 19. September, 20 Uhr, ein Musikkabarett. Lisa Feller tritt mit ihrer Show „Ich komm‘ jetzt öfter!“ am Freitag, 18. Dezember, 20 Uhr, auf. Das Kabarett zwischen den Jahren im Haus Vorst findet statt am Montag, 28. Dezember, 20 Uhr, und die Matinee zum Neujahrskonzert am Sonntag, 3. Januar 2021, um 11 Uhr. Am Mittwoch, 17. Februar 2021, startet um 20 Uhr das Kabarett am Aschermittwoch im Haus Vorst. Das Musikkabarett „Ass-Dur“ ist für Donnerstag, 4. März 2021, 20 Uhr, geplant und das Kindertheater „Die Bremer Stadtmusikanten“ (ab vier Jahre) für Samstag, 13. März, 16 Uhr. Comedy und Puppenspiel zeigt Michael Hatzius am Freitag, 19. März 2021, 20 Uhr. Eine Hommage an Udo Jürgens ist am Freitag, 16. April, 20 Uhr, zu erleben. Für das Mitsingkonzert mit Frau Höpker gibt es zwei Termine: Samstag, 29. Mai 2021, 20 Uhr, und Sonntag, 30. Mai, 17 Uhr.