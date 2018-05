Tönisvorst: Vorbild Vereinte Nationen: Schüler debattieren

Tönisvorst Zwei Schüler des Michael-Ende-Gymnasiums aus Tönisvorst besuchten die Jacobs University in Bremen, um dort am Planspiel ,,Bremen International Model United Nations'' (BRIMUN) teilzunehmen.

Schüler und Studenten schlüpfen in die Rolle von Diplomaten der Vereinten Nationen und debattieren weltpolitische Themen in verschiedenen Ausschüssen. Alles in englischer Sprache. Das ist die Idee, die hinter Parlamentssimulationen wie ,,Bremen International Model United Nations'' steht. In Eigenregie von Studierenden der Jacobs University in Bremen organisiert, wurden bei der diesjährigen Auflage der Konferenz reale und aktuelle Thematiken wie die internationale Cybersicherheit diskutiert, sowie nach Lösungen für die Lage der Palästinenser in Jerusalem sowie für den Syrien-Konflikt gesucht. Vor und nach den Debatten sprachen hochkarätige Redner wie etwa der pakistanische Botschafter in Deutschland, Jauhar Saleem, und Richard Yaneoka, US-Generalkonsul in Hamburg.