Dresdner Straße in St. Tönis Seit drei Wochen kein Kabelfernsehen

Das Ende einer spannenden Fernseh-Reportage über Russland haben Brigitte und Leonhard Horster zu ihrem Bedauern nicht sehen können: Schon in den Tagen zuvor war es immer wieder zu Ton- und Bildstörungen gekommen, dann war eines Abends das Bild plötzlich ganz weg. Mehr als drei Wochen ist das jetzt her – und das Bild ist nicht wiedergekommen. Die Horsters wohnen an der Dresdner Straße in St. Tönis und sind nicht die einzigen Kabel-TV-Kunden von Vodafone, die seitdem kein Fernsehen mehr schauen können. Ihr Nachbar Harald Bendt ist ebenso betroffen und wandte sich an unsere Redaktion. Er weiß von vielen anderen Nachbarn, die in den Häusern der Nummern 1 bis 19 wohnen und seit Wochen dasselbe Problem haben.