Violinist Paul Rosner tritt in St. Tönis auf Mit Konzert dem Krieg trotzen

Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zum ersten Mal. 365 Tage dauert der Krieg. „Das hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt“, sagt Paul Rosner, in Düsseldorf lebender Violinist aus der Ukraine mit russischen Wurzeln. Er wird am Freitagabend um 19 Uhr in der Cornelius-Kirche am Kirchplatz St. Tönis ein Konzert geben. Der Eintritt ist frei.