Tönisvorst : Viele neue Ideen fürs Marienheim

Barbara Bischoff-Meder. Foto: Kirche

Tönisvorst Das Katholische Familienzentrum Marienheim in St. Tönis hat eine neue Leitung. Barbara Bischoff-Meder ist jetzt offiziell in ihre neue Stelle eingeführt worden. Zuvor war die 57-Jährige in der Fröbel-Gruppe für 13 katholische Kindergärten im Ruhrgebiet in der pädagogischen Fachberatung tätig.

Im Familienzentrum Marienheim sei sie gut aufgenommen worden, schwärmt die neue Leiterin. "Ich habe viel Hilfe vom Team bekommen und bin sehr glücklich hier", sagt die St. Töniserin, die die lange Anfahrt zu ihrem bisherigen Einsatzort nicht vermisst. Nicht nur das Team, bestehend aus 20 Mitarbeiterinnen, lobt die neue Leiterin. Auch die Einrichtung sagt der Fachfrau zu: "Das Fundament ist gut gegossen."



Zurzeit besuchen 105 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren die Kindertagesstätte. Im nächsten Jahr aber, wenn der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte St. Antonius bezugsfertig ist, sollen 20 Kinder in die dann viergruppige Einrichtung an der Corneliusstraße wechseln. Das Marienheim soll langfristig 85 Kinder in drei Gruppen mit je 20 Kindern und in einer Gruppe mit 25 Kindern beherbergen. Schon im Sommer will Barbara Bischoff-Meder eine Nestgruppe für Zweijährige anbieten. Außerdem will die neue Leiterin den Weg für eine offene Pädagogik im Marienheim ebnen. "Zwar behalten die Kinder ihre Stammgruppen, aber wir planen Funktionsbereiche", sagt die 57-Jährige. So sollen ein Atelier, ein Konstruktionsbereich und ein Bereich für das Rollenspiel entstehen. Die Kinder können dann wählen, wo sie den Tag verbringen möchten.

Aber nicht alles soll sich unter der neuen Leitung im Marienheim ändern. "Ich möchte die positive Haltung, den guten Geist des Hauses beibehalten", betont Barbara Bischoff-Meder. Und natürlich bleibt auch das christliche Menschenbild mit seinen Wertvorstellungen über ein soziales Miteinander bestehen. Zurzeit ist das Marienheim noch auf der Suche nach einem Schwerpunkt. Barbara Bischoff-Meder hat dazu mehrere Ideen. "Wir müssen sehen, ob wir uns auf Mint, also naturwissenschaftliche Interessen konzentrieren, auf Ernährung oder Bewegung", sagt die neue Leiterin, die Wert darauf legt, dass die Kindertagesstätte eine Bildungseinrichtung ist, "vom ersten Tag an".

