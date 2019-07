Rockparty : „Rock am Rathaus“ zieht etliche Musikfans an

Einen gelungenen Abend mit viel Live-Musik erlebten am Samstag die vielen Besucher von „Rock am Rathaus“ in der St. Töniser Innenstadt. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Die elfte Auflage der Rockparty mit Live-Musik, zu der der „Round Table“ Tönisvorst in den Ferien einlädt, sorgte wieder für gute Stimmung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Rund 800 bis 1000 Menschen werden es wieder gewesen sein, die sich am Samstagabend auf dem Rathausplatz in der St. Töniser Fußgängerzone versammelt haben. Zwei Bands haben die Veranstalter, der Service-Club „Round Table“ Tönisvorst, diesmal für das beliebte Rockkonzert, das jedes Jahr in den Sommerferien stattfindet, gewinnen können.

Auf der Open-Air-Bühne steht zunächst die Band „Morgentau“ aus Krefeld, die seit vielen Jahren mit ihrem Akustik-Gitarren-Sound bei Stadtfesten für gute Stimmung sorgt und auch in Tönisvorst viele Fans hat. Ihre Interpretation von alten Hits kommt gut an beim Publikum. Es wird gesungen und geklatscht, auch erste Tänzer werden vor der Bühne gesichtet.

Info Einnahmen fließen in wohltätige Zwecke Das Geld, das der Service-Club mit dem Verkauf der Getränke bei diversen Veranstaltungen einnimmt, fließt zum größten Teil in wohltätige Zwecke. „Wir statten Kindergärten und Schulen mit Warnwesten aus, finanzieren die Aktion ‚Toter Winkel‘, und ganz aktuell unterstützen wir die Tönisvorster Hilfe beim Umzug an den neuen Standort“, sagt Pressesprecher Daniel Ponten.

Der Hauptakt in diesem Jahr ist „For Example“ aus Bergheim, die zum ersten Mal bei „Rock am Rathaus“ spielen. Mit einer wilden Mischung aus Nena-Hits und Rammstein-Songs, Liedern von Falco und Tina Turner, Soft Cell und Robbie Williams trumpft die achtköpfige Combo auf. Das Publikum ist begeistert. Offensichtlich trifft die Cover-Mischung genau den Geschmack der Besucher. Nicht umsonst gehört „For Example“ zu den erfolgreichen Bands in der deutschen Coverszene. Dass die Musikgruppe über zwei Sänger und zwei Sängerinnen mit hohem stimmlichen Niveau verfügt, sorgt für eine abwechslungsreiche Show.

Zum elften Mal hatte der Service-Club „Round Table“ zu „Rock am Rathaus“ geladen. Dabei sei es, sagt Pressesprecher Daniel Ponten, nicht schwer, gute Bands für das Open-Air-Konzert zu bekommen. „Die Veranstaltung hat einen guten Ruf, die Agenturen melden sich mittlerweile bei uns und fragen, ob die Bands hier spielen können.“ Zehn Mitglieder zwischen 26 und 40 Jahren sind es, die das Konzert in der Ortsmitte jedes Jahr stemmen. Alleine müssen sie das aber nicht tun. „Insgesamt sind hier 70 Leute im Einsatz, 40 davon ehrenamtlich“, sagt Ponten.

So ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit zwei Mannschaftswagen vor Ort, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Spielvereins (SV) St. Tönis haben je einen der Getränkepavillons übernommen, Metzgermeister Markus Helbig sorgt für die Verpflegung, die Damen des „Ladies Circle“ aus Frankfurt am Main haben wieder ihre Cocktailbar aufgebaut, und die engagierten Security-Mitarbeiter haben das Publikum gut im Blick, müssen aber nicht tätig werden.

„Auch die Old Tablers, ein Club für alle Round Tablers, die die Altersgrenze von 40 überschritten haben, sind mit im Boot“, sagt Ponten, der selber am DRK-Spülmobil steht, das die wiederverwertbaren Hartplastikbecher reinigt, die in diesem Jahr erstmals die Einweg-Plastikbecher ersetzen.