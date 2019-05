Aktion „Heute bei Dir“ : Eine Christin redet mit

Veronika Oyen-Rademacher und Ralf Mader von der Pressestelle des Bistums Aachen sprechen über die Aktion „Heute bei Dir“. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst „Heute bei dir“ heißt eine Aktion, die Bischof Helmut Dieser ins Leben gerufen hat. Im Mittelpunkt steht, miteinander über Kirche zu reden. Veronika Oyen-Rademacher aus St. Tönis gehört der Arbeitsgruppe „Gottesdienst und Gebet“ an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Um es vorwegzunehmen: „Bei 14 Menschen in einer Gruppe ist es schwer, auf einen Nenner zu kommen“, sagt die 62-Jährige. Konkrete Ergebnisse, was anders laufen müsste, um Menschen wieder in die Kirchen zu locken, kann Veronika Oyen-Rademacher deshalb noch nicht präsentieren. „Aber wir haben uns zum Beispiel andere Gottesdienstformen angesehen und Ideen gesammelt“, erzählt die Musiklehrerin, die sich auch mit dem Thema Musik im Gottesdienst beschäftigt hat. „Interessanterweise finden Jugendliche im Zusammenhang mit Kirche Bach ansprechender als Gospel- oder Popmusik“, sagt die Pädagogin, die dazu ihre Schüler befragt hat.

Tatsächlich sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe aufgefordert, sich in ihren Gemeinden umzuhören und herauszufinden, was die Menschen spirituell anspricht. Die Erkenntnisse werden gesammelt und im August Bischof Helmut Dieser vorgelegt, der mit seiner Aktion „Heute bei dir“ einen Prozess angestoßen hat, an dessen Ende eine andere Kirche stehen soll. Zu Beginn der Aktion im Jahr 2017 hat der Bischof Menschen in verschiedenen Städten zu Treffen mit dem Titel „meet & eat“ eingeladen, um zu hören, was ihnen an Kirche gefällt und was sie gerne ändern würden. „Das ist der erste Schritt eines Veränderungsprozesses“, erklärt Ralf Mader von der Pressestelle des Bistums.

Info Treffen am Samstag in Mönchengladbach Wer an einem Themenforum teilnehmen möchte, hat dazu am Samstag, 18. Mai, 10 bis 17 Uhr, in der Bischöflichen Marienschule Mönchengladbach Gelegenheit. Das Thema lautet: „Den Menschen dienen“. Am 15. Juni gibt es in der Bischöflichen Clara-Fey-Schule Schleiden ein Forum zu „Jesus überall begegnen“. Und am 29. Juni geht es im Pius-Gymnasium Aachen um „Den Glauben leben“. Anmeldung: www.heute-bei-dir.de

Auch Veronika Oyen-Rademacher war bei einem „meet & eat“ im Krefelder Stadtwaldhaus und konnte sich davon überzeugen, dass der Bischof es ernst meint. „Er hat viel nachgefragt und gut zugehört, auch die kritischen Sachen hat er mitgenommen“, berichtet die St. Töniserin, die sich daraufhin für die Teilnahme an einer Arbeitsgruppe angemeldet hat. Die Gruppe, der die 62-Jährige jetzt seit November angehört, ist eine von 13 im Bistum Aachen. „Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem anderen Themenfeld“, weiß Ralf Mader. So gibt es etwa die Felder „Nächstenliebe in der Gemeinde“, „Begleitung in Ehe und Familie“, „Katholische Verbände“ oder „Jugendeinrichtungen als Orte von Kirche“.

Nach der Bestandsaufnahme, die in den Arbeitsgruppen und bei öffentlichen Themenforen zusammen getragen wird (siehe Infokasten), folgt, so der Plan des Bischofs, noch in diesem Jahr die Konzeptphase, in der geprüft wird, was sich ändern soll in der katholischen Kirche, wie die Institution sich künftig präsentiert, welche Angebote sie macht und wie sie auf Menschen zugeht. „Im nächsten Jahr beginnt dann die Umsetzung des Konzepts“, sagt der Pressesprecher. Den Schlusspunkt von „Heute bei dir“ bildet die Heiligtumsfahrt 2021.