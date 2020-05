Kempenerin dreht Film über Prepper : „Prepping reflektiert die Gesellschaft“

Verena Hahn hat einen Film über Prepper gedreht. Die Idee entstand vor der Corona-Pandemie, doch das zeitliche Zusammentreffen ist erstaunlich. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Kempen/Tönisvorst Verena Hahn aus Kempen hat einen Film über Prepper gedreht. Unbeabsichtigt ist das Thema durch die Corona-Krise gerade topaktuell. Mit Empathie und Interesse geht sie auf die Männer ein.

Knapp 50 Minuten dauert der Film, und die Protagonisten sind so gut wie nie zu sehen. Stattdessen zeigt die Kamera Verena Hahn, die Frau, die die Idee zu diesem Film hatte. Aber die Protagonisten sind zu hören. Drei Vertreter der „Preppers“ aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands zeigen und erklären der Filmerin und Künstlerin Verena Hahn ihre Welt. Was zu sehen ist: Hahn unterwegs im Auto oder zu Fuß im Wald; Regale voller haltbarer Lebensmittel, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Notstromaggregate, Wasseraufbereiter in extrem gesicherten Garagen oder Kellerräumen. Nein, es geht nicht um die Corona-Pandemie, auch wenn das zeitliche Zusammentreffen ebenso ungewollt wie erstaunlich ist.

„We’ll have time for that later“ ist der Titel des Films von Verena Hahn. Die junge Frau wurde 1992 in Kempen geboren. Sie studierte Kommunikationsdesign an der Folkwang Hochschule in Essen. Nach einem Auslandssemester in Den Haag beschloss sie, ihr Studium dort fortzusetzen. Im vergangenen Herbst schloss sie es ab. Zu dieser Zeit begann sie mit den Arbeiten zu „We’ll have time for that later“. Noch immer lebt sie in den Niederlanden, gerade besucht sie ihre Familie in Tönisvorst.

Info Der Film ist im Internet zu finden Der Film ist im Internet zu sehen unter vimeo.com/411959226 und nieuwevide.nl. Begriff Das Wort Prepper leitet sich ab vom englischen ,to be prepared’ (bereit sein).

Das Thema „Prepping“ interessierte Hahn schon seit einiger Zeit. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Menschen, die sich individuell unterschiedlich sehr gründlich auf das Überleben in einer möglicher Katastrophe vorbereiten – wobei es unwichtig ist, von welcher Art die Katastrophe ist. „Die Praxis des Preppings“, sagt Verena Hahn, „ist eine Reaktion auf die Zeit, in der wir leben, in der sich viel verändert. Prepping reflektiert die Gesellschaft.“ Hahn wollte mit ihrem Projekt herausfinden, wie ein Prepper die Welt beschreibt.

Über die Internetplattform Youtube nahm sie Kontakt zu einigen von ihnen auf und fand ihre drei Mitstreiter. Sie sind zwischen 30 und 40 Jahre alt und männlich. Es gebe einige wenige weibliche Prepper, für sie sei das Prepping eher eine Art Hobby. Bei Männern, erklärt Hahn, habe es eher eine existentielle Komponente.

Die Prepper seien durch einige extreme Mitglieder in der Öffentlichkeit in ein sehr negatives Licht gerückt worden, erläutert Hahn. Es gebe sowohl rechtes als auch linkes Potential unter den Preppern. Aber Prepping an sich habe keine politische Färbung. „Prepper sind ganz normale Menschen“, sagt Dominik im Film. „Ich hab’ ein ganz normales Leben. Die einen haben die Modelleisenbahn als Hobby, ich hab das Prepping.“