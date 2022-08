Labormobil in St. Tönis : Verein VSR-Gewässerschutz analysiert Brunnenwasser

Am Labormobil kann man nicht nur Gewässerproben abgeben, sondern erhält auch Informationen. Foto: Anja Roth/VSR-Gewässerschutz

Tönisvorst Bei sommerlichen Temperaturen ist es sinnvoll, zum Gießen von Gemüse oder zum Befüllen eines Kinder-Planschbeckens Brunnenwasser zu verwenden. Damit wird kostbares Leitungswasser gespart. Allerdings ist es wichtig, gesundheitsgefährdende Belastungen auszuschließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der Gewässerschutzorganisation VSR erfahren. Es hält am Mittwoch, 10. August, auf dem Rathausplatz in Tönisvorst. Wasserproben nehmen Matthias Ahlbrecht und Heinz-Wilhelm Hülsmans von 11 bis 13 Uhr entgegen. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird für zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung findet vor Ort statt, sodass man die Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen kann.

Gegen weitere Kostenbeteiligung werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt. Die Mitglieder vom VSR-Gewässerschutz klären am Informationsstand zudem über Belastungen des Grundwassers und deren Ursachen auf und bieten eine individuelle Beratung für den einzelnen Brunnenbesitzer an. „Keiner wird mit den Messwerten allein gelassen“, versprechen die Verantwortlichen. Außerdem werden immer freitags zwischen 10 und 13 Uhr unter der Rufnummer 02831 9763342 Fragen zum Thema Brunnenwasserqualität beantwortet.

Damit die Ergebnisse aussagefähig sind, sollen zur Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff.

Die Umweltschützer möchten beim Thema Wasserqualität besonders die breite Öffentlichkeit erreichen. „Brunnennutzer haben das gleiche Ziel wie wir: Unbelastetes Grundwasser“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Die Gartenbesitzer und der Verein wollen durch die Analyse von Brunnenwasser gemeinsam dazu beitragen, dass die Qualität des Grundwassers auch außerhalb von Wasserschutzgebieten verbessert wird. So hat das Team des Vereins nicht nur die Ergebnisse der Brunnenwasser-Analysen ausgewertet, sondern diese auch mit regionalen landwirtschaftlichen Daten abgeglichen. Die Auswertung des Kreises Viersen finden alle Interessierten auf der Homepage des VSR-Gewässerschutz unter www.vsr-gewaesserschutz.de.

Die Brunnenbesitzer erfahren am Informationsstand auch, wie wichtig die Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück ist. Vielerorts ist bereits festzustellen, dass die Grundwasserspiegel absinken. „Niederschlag, der in regenreichen Monaten versickert, füllt das Grundwasser wieder auf. Es wird Wasser für trockene Monate gespeichert. In Dürreperioden sind Gartenbesitzer froh, wenn sie auf das Wasser aus dem eigenen Brunnen zurückgreifen können“, so Susanne Bareiß-Gülzow.

(msc)