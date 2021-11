Mit Blick auf die Corona-Pandemie : Verein St. Tönis erleben sagt Weihnachtsmarkt ab

Lichter funkeln in St. Tönis. Foto: Wolfgang Kaiser

Tönisvorst Am zweiten Adventswochenende wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in St. Tönis geben: Der Verein St. Tönis erleben sagte die Veranstaltung am Mittwoch ab.

Der Weihnachtsmarkt in St. Tönis, der für das zweite Adventswochenende geplant war, findet nicht statt. Das Vorstandsteam des Vereins St. Tönis erleben sagte die Veranstaltung „Weihnachten in der Apfelstadt“ am Mittwoch ab. In den vergangenen Wochen habe man sich intensiv mit der Planung und Umsetzung des Weihnachtsmarktes auseinandergesetzt, teilten Judith Rüther-Zeiß, Eva Engelbrecht, Beate Knodt, Ines Schäfer und Stefan Kremers vom Vorstandsteam des Vereins mit.

„Unser Ziel war es, so gut es geht, eine atmosphärische Weihnachtsstimmung inklusive eines Weihnachtsmarktes in die Stadt zu bringen“, teilte der Verein mit. „Im Austausch mit den Mitgliedern des Vereins, den Vertretern der Stadt und den Ausstellern haben wir diverse Möglichkeiten diskutiert, den Markt stattfinden zu lassen, doch die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus hat uns von Tag zu Tag größere Steine in den Weg gelegt.“

Die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen und die Verantwortung, die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hätten den Verein dazu veranlasst, den geplanten Weihnachtsmarkt abzusagen. „Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und Ideenbringern und schauen zuversichtlich auf das kommende Jahr 2022“, so der Vorstand. Man wolle die entstehende Zeit nutzen, um weitere organisatorische Verbesserungen durchzuführen und es so ermöglichen, noch attraktivere Veranstaltungen in St. Tönis durchführen zu können.