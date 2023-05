Verein Apfelblüte Großes Kinderfest im Marienheim

St. Tönis · Unter der Schirmherrschaft des Tönisvorster Kinderhilfe-Vereins Apfelblüte findet am kommenden Samstag, 6. Mai, ein großes Kinderfest im Marienheim an der Rue de Sees 28–30 in St. Tönis statt. Dazu sind alle Kinder aus Tönisvorst und Umgebung mit ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern, Onkeln, Tanten und Freunden eingeladen.

03.05.2023, 14:26 Uhr

Die Organisatoren haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Foto: Verein Apfelblüte

Veranstalter ist Ahmed Mohamed Hassan, der mit Hans-Gerd Weber in den vergangenen Jahren schon mehrere soziale und kulturelle Veranstaltungen in Tönisvorst organisiert hat. „Wir haben uns über die Ansprache der Organisatoren sehr gefreut, da wir uns schon länger einen Ersatz für den Tag des Kindes gewünscht haben, der ja vor Corona von den Handwerkern in Tönisvorst viele Jahre ausgerichtet wurde“, sagt die Vorsitzende des Vereins Apfelblüte, Birgit Koenen. Mit dem Team des Familienzentrums Villa Gänseblümchen wurde ein buntes Programm zusammengestellt. Geboten werden Spielstände, Kinderschminken, Glitzertattoos und eine Schnitzeljagd. Snacks, Getränke und eine Überraschungstüte für die kleinen Gäste stehen gratis bereit, solange der Vorrat reicht. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und endet um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

(msc)