Engagement in Tönisvorst : Verein Apfelblüte hilft Kindern seit über zehn Jahren

Engagement in Tönisvorst

Im Seulenhof in St. Tönis feierte der Verein Apfelblüte mit Unterstützern ein Fest und blickte auf die geleistete Arbeit zurück. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Der Verein Apfelblüte hat das Fest zum zehnjährigen Bestehen nachgeholt. Im Seulenhof zog Vorsitzende Birgit Koenen ein positives Resümee.

Zwei Jahre mussten sich alle gedulden, jetzt wurde beim Tönisvorster Verein Apfelblüte endlich gefeiert. Schon 2020 wollte man das zehnjährige Bestehen gebührend begehen, was corona-bedingt allerdings nicht möglich war. Im gemütlichen Ambiente des Seulenhofes, mitten in der St. Töniser Innenstadt, kamen nun Sponsoren, Unterstützer, Helfer, Vermittler der Hilfe und Vereinsmitglieder zusammen, um gemeinsam auf geleistete und künftige Arbeit zu blicken.

„Eine solche Einrichtung wie die Apfelblüte kann nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Wir können in der Apfelstadt dankbar sein, dass wir hier ein solches bürgerschaftliches Engagement finden“, lobte Stefan Jakubowski vom Fachbereich Kinder und Jugend der Stadt Tönisvorst . Er hob die unbürokratische Hilfe, die seit nunmehr zwölf Jahren geleistet wird, hervor und ermutigte Menschen, die Hilfe benötigen, ihre Schwellenangst zu überwinden und sich an die Apfelblüte zu wenden. Rund 30 Förderanträge sind es durchschnittlich pro Jahr, die beim Verein eingehen. „Die Tendenz ist aktuell allerdings steigend. Bei uns sind allein bis jetzt schon über 20 Anträge eingegangen“, sagte Albrecht Mensenkamp, der Schatzmeister der Apfelblüte.

Der Verein finanziert seine Arbeit über Mitgliedsbeiträge sowie Spenden und Sponsoren. „Es kommt immer wieder vor, dass jemand auf Geburtstagsgeschenke verzichtet und stattdessen ein Sparschweinchen für uns aufstellt. Generell können wir nur ein ganz großes Dankeschön an all die Menschen sagen, die unsere Arbeit erst möglich machen“, betonte Vereinsvorsitzende Birgit Koenen, die von Anfang an Mitglied war und 2013 den Vorsitz übernahm.