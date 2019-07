Vorverkauf startet : Sommerkabarett im Haus Vorst

Tönisvorst Am Donnerstag, 1. August, startet der Kartenvorverkauf für Veranstaltungen des Stadtkulturbundes Tönisvorst für die Spielzeit 2019/2020. Im Kulturshop, Krefelder Straße 22, St. Tönis, können dann auch die vorbestellten Eintrittskarten und die Abonnement-Ausweise abgeholt werden.

Auch für das beliebte Sommerkabarett des Stadtkulturbundes Tönisvorst am Freitag, 30. August, 20 Uhr, startet der Verkauf der Eintrittskarten am 1. August. Der Stadtkulturbund lädt zum Sommerkabarett ins Haus Vorst, Kuhstraße 4 in Vorst. Vor der Veranstaltung bietet Haus Vorst ab 18.30 Uhr eine kleine Speisekarte an. Auch Getränke werden angeboten.