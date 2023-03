Veranstaltung in St. Tönis Bratapfelmarkt braucht professionelle Hilfe

Dass es noch im November dieses Jahres einen Bratapfelmarkt in St. Tönis geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Grundsätzlich kommt die Idee einer solchen Veranstaltung als Ersatz für den glücklosen Weihnachtsmarkt in der St. Töniser Innenstadt aber gut bei den Beteiligten an – falls es dieses Jahr nicht klappt, dann womöglich 2024. Das ist nach Informationen unserer Redaktion die Essenz eines Runden Tisches zum Thema Bratapfelmarkt, der in dieser Woche stattgefunden hat. Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) informierte in der Sitzung des Hauptausschusses nur knapp über den Runden Tisch: Die Teilnehmer würden sich jetzt sachkundig machen, und die Verwaltung werde wieder zu einem Runden Tisch einladen, sobald es neue Informationen gebe.