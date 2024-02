Firmenchef aus Tönisvorst Veit Ulbricht führt Landesverband junger Unternehmer

„Wir jungen Unternehmer setzen uns für eine Politik ein, die Zukunftschancen für die junge Generation schafft. Dazu gehört auch, die überbordende Bürokratie in unserem Land schnellstens abzubauen“, so Veit Ulbricht. Besonders für junge sowie kleine und mittelständische Unternehmen sei die Bürokratie eine echte Wachstumsbremse und in allen Umfragen Sorge Nummer eins bei den Unternehmern. „Unser Industrieland NRW sollte eine Initiative starten, wie Berichtspflichten, Nachweise und Verwaltungsprozesse verschlankt und vereinfacht werden können. Entbürokratisierung muss endlich Priorität bekommen.“