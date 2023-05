Vatertag im Kreis Viersen Alkoholisierte Radfahrer verursachten Unfälle

Einen Unfall ohne Alkoholeinwirkung gab es am Donnerstag gegen 14.40 Uhr auf der Straße Schmitzheide in Vorst. Eine vierköpfige Familie war gemeinsam mit Fahrrädern in Richtung Kempen unterwegs. Der 51-jährige Familienvater stürzte mit seinem Pedelec und zog sich eine schwere Verletzung zu. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.