Nudeln für Schwimmunterricht : UWT-Spendenübergabe fürs H2Oh mit Tücken

Peter Lambertz (UWT) übergab gestern im H2Oh die Schwimmnudeln an Stephan Schepers, Sportlehrer am Michael-Ende-Gymnasium. Foto: Heribert Brinkmann

St. Tönis Peter Lambertz, Vorsitzender der UWT-Fraktion, kommt selber regelmäßig zur Wassergymnastik ins Schwimmbad H2Oh. Dabei fiel ihm auf, dass es im normalen Badebetrieb keine Schwimmhilfen gebe. Die Vereine hätten Schwimmhilfen, aber die seien außerhalb des Vereinsschwimmens natürlich weggeschlossen.

Peter Lambertz machte Nägel mit Köpfen. Mit Mitteln der Unabhängigen Wählergemeinschaft Tönisvorst kaufte er für 50 Euro 20 Schwimmnudeln. Bei der Übergabe am Mittwoch stellte sich aber heraus, dass das Schwimmbad die Spende nicht annehmen wollte, weil es selber Schwimmnundeln im Shop verkaufe. Auf Anfrage erklärt die NEW AG, dass sie zur Neutralität verpflichtet sei und keine Spenden von Parteien annehmen dürfe. Spontane Lösung: Die UWT übergibt die Schwimmnudeln an die Schulen. Die fünfte Klasse des Michael-Ende-Gymnasiums kam so in den Genuss der Spende, die Lehrer Stephan Schepers spontan annahm.