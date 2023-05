Gleichberechtigung in Tönisvorst Diskussion über weibliche Straßennamen

Wie lassen sich die Leistungen von Frauen, die etwas für Tönisvorst geleistet haben, in der Stadt besser würdigen? Um diese Frage ging es jetzt im Hauptausschuss. Die Wählergemeinschaft UWT hatte dazu einen Antrag gestellt: „Die Verwaltung wird damit beauftragt, mindestens zehn Frauen bei den nächsten Straßennamen-Benennungen bevorzugt zukünftig zu ehren.“ Das Ziel der Stadt Tönisvorst solle sein, die Benennung der Straßen mit Tönisvorster Persönlichkeiten grundsätzlich geschlechtsparitätisch zu verteilen und somit Gleichberechtigung vorzuleben, so die UWT. Mit ihrem Antrag setzte sich die Wählergemeinschaft am Ende allerdings nicht durch – lediglich die Grünen stimmten mit dafür, CDU und FDP waren dagegen, SPD und GUT enthielten sich. „Peinlich und schade“ fand Heidrun Sorgalla von der UWT Teile der Diskussion.