Vorst : Ururgroßmutter agiert aus dem Bilderrahmen

Gezeigt wird die Komödie „Ehrensache“ am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr, und am Sonntag, 27. Oktober, 16 Uhr, im Haus Vorst. Am 2. November, 19 Uhr, sowie am 3. November, 16 Uhr, ist das Stück im Corneliusforum St. Tönis zu sehen. In der Anrather Josefshalle gastiert „Salz und Pfeffer“ am 15. November, 19.30 Uhr, 16. November, 19 Uhr, und 17. November, 18 Uhr. Karten zum Preis von zehn Euro gibt es beim zentralen Vorverkauf am Samstag, 7. September, 10 bis 12 Uhr, in der Vorster Grundschule, Gerkeswiese.