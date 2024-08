Unterricht in Tönisvorst 18 Schülerinnen und Schüler absolvieren Deutsch-Intensivtraining

Über knapp zwei Wochen lief das Ferien-Programm für die 18 Fünft- bis Siebtklässler in der Rupert-Neudeck-Gesamtschule. „Da die Schülerinnen und Schüler aus den verschiedensten Ländern kommen, wurde Deutsch als Sprache während des gemeinsamen Lernens direkt angewandt“, informiert die Stadt Tönisvorst. „Dabei fand ein ganzheitliches Sprachenlernen statt, indem gemeinsam gebastelt, gelernt, gespielt und die Schulumgebung erkundet wurde.“ Auf diese Weise sei „das explizite Sprachenlernen am Kursort mit dem impliziten Sprachenlernen in der Umgebung verknüpft“ worden, um die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit für den Alltag und das kommende Schuljahr zu machen.