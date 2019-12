Unternehmerfrühstück : Was tut die Metropolregion für Tönisvorst?

Was tut die Metropolregion für Tönisvorst?

Tönisvorst Die Wirtschaftsförderung der Stadt hatte zum Unternehmerfrühstück „TönisVorstum8“ eingeladen. Gastrednerin war Kirsten Jahn, Geschäftsführerin der Metropolregion Rheinland.

„Was tut die Metropolregion Rheinland für Tönisvorst?“ Das war das Thema eines Impulsvortrages von Kirsten Jahn, Geschäftsführerin der Metropolregion, beim Unternehmerfrühstück, das die Wirtschaftsförderung der Stadt Tönisvorst in ihrer im Jahr 2013 begonnenen Reihe „TönisVorstum8“ im Vorster Kulturcafé Papperlapapp veranstaltete. Die Sparkasse Krefeld unterstützt das Vorhaben finanziell. Diskussionsfreudige Unternehmer aus der Apfelstadt werden bereits um 8 Uhr morgens zusammengerufen, damit sie nach etwa anderthalb Stunden ihre Arbeit in ihren Betrieben aufnehmen können und dafür nicht einen ganzen Abend opfern müssen.

Rund 70 Gäste folgten diesmal der Einladung der Stadt, für Bürgermeister Thomas Goßen und Wirtschaftsförderer Markus Hergett ein starkes Signal, dass die Reihe sich längst etabliert hat. Unter den vielen Gästen auch der Tönisvorster Ratsherr Hans-Joachim Kremser, der im Vorstand des Vereins „Metropolregion Rheinland“ sitzt. Die Metropolregion Rheinland ist mit rund 8,6 Millionen Menschen die bevölkerungsstärkste Region Deutschlands mit einer einmaligen Dichte an internationalen Unternehmen und einer großen Zahl mittelständischer Weltmarktführer. In der Metropolregion sind insgesamt 22 Gebietskörperschaften in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln zusammengefasst: elf kreisfreie Städte, zwölf Kreise und die Städteregion Aachen.