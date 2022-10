Ass-Dur im Corneliusforum : Wie das Wagner-Duo zeigte, dass Musik auch lustig sein kann.

Dominik und Florian Wagner sorgten im Forum Corneliusfeld in St. Tönis für zahlreiche Lacher. Foto: Norbert Prümen

St Tönis Dominik und Florian Wagner sind zwei begnadete Musiker. Der inszenierte Streit, wer von beiden besser ist, steht im Mittelpunkt ihres Musikkabarett-Programms und sorgte am Sonntag in St. Tönis für urkomische Situationen – mit musikalischen Höhepunkten.

Eine ganz besondere Kombination war am Sonntagabend im Forum Corneliusfeld zu bestaunen. Nicht nur standen dort mit Dominik und Florian Wagner zwei Brüder auf der Bühne. Sie vereinten auch etwas, das auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu vereinen scheint. Kabarett und Musik. Nun gut, von klassischen Kabarettisten ist man es gewohnt, dass sie hin und wieder auch mal die ein oder andere Gesangseinlage mit Kalauern und Rumgeklimpere einstreuen. Beim Wagner-Duo, das sich selbst Ass-Dur nennt, ist das aber anders: Die beiden sind zwei begnadete Musiker – und dabei witzig.

Sie nennen das Musikkabarett, wenngleich man sagen muss, dass sie auch in den urkomischen Konversationen meist auf eine politische Ebene verzichten, sondern sich alles um Musik dreht. Sie nehmen sich gegenseitig auf den Arm, streiten sich mit Witz und Charme auf der Bühne, wer der bessere Musiker ist. Dominik brachte zum Beispiel vor, Blockflöte studiert zu haben.

Als es darum ging, wer besser Klavier und wer besser Geige spielen kann, beschlossen sie kurzerhand, sich die beiden Instrumente einfach zu teilen – wie damals als Kinder die Spielsachen. Das Ergebnis: Florian spielte mit der linken Hand Klavier und schwang virtuos mit der rechten den Bogen der Geige, die auf Dominiks Schulter thronte. Dieser griff in die Saiten und komplettierte mit seiner rechten Hand das vierhändige Duett aus Klavier und Geige.

Auch das Publikum wurde in das inszenierte Brüder-Duell miteinbezogen. Eine Dame aus der ersten Reihe sollte zehn Musikhits auf einen Zettel schreiben. Das Publikum summte dann „Oh Tannenbaum“ oder „Er gehört zu mir“; die Brüder mussten die Lieder erraten. An anderer Stelle rief das Publikum zufällige Begriffe rein, die Wagners dichteten in der Pause daraus einen Songtext. Dominik sang, Florian begleitete ihn auf dem Klavier.